Antalya’da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Yetkililer yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına 6 helikopter, 3 uçak 34 arazöz 4 dozer 3 eskavator ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuluyor.

YAYILMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Yetkililer bölgede hava sıcaklığının 40, nem oranının ise yüzde 20 olması nedeni ile alevlerin yayılmasının önüne geçmek için ekiplerin seferber olduğunu bildirdi. Alevlerin yükseldiği noktanın yerleşim yerlerine de yakın olduğunu belirten görevliler, "Ekiplerimiz yangının tespit etmesini ardından en kısa sürede müdahale ettik. Helikopter ve uçaklarımız havadan yer ekiplerimiz karadan müdahale ediyor" diye konuştu.

