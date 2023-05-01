Antalya’da cinayet... Pompalı tüfekle öldürüp kaçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde Baba Abdi Akkurt gece oğlu eve gelmeyince sabaha yakın cep telefonundan aradı. Oğlunun telefonunu Serik Devlet Hastanesi'nde görevli polis cevap verdi. Oğlunun vurulduğunu ve hastanede olduğu yanıtını aldı. Hastaneye koşan baba su sporları işi yapan oğlu Ahmet Akkurt'un kan kaybından öldüğünü öğrenince yıkıldı.

EVDE VURUP KAÇMIŞ

Acılı baba oğlunun ilçe merkezinde bir evde oğlunun Bedo lakaplı kişi tarafından tüfekle vurulduğunu söyledi. Bir çocuğun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından oğlunun ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne getirildiğini de belirten acılı baba, "Oğlum olay yerinde çok kan kaybetmiş. Hastanede kalp masajı yapmışlar ancak kurtarılamadı" dedi.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltında olduğunu ancak cinayeti işleyen Bedo lakaplı kişinin ise suç aleti pompalı tüfek ile birlikte kaçtığını kaydetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Korkunç cinayetin ardından otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Akkurt Serik ilçesi Sarıabalı köyünde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Oğullarını kaybeden Akkurt ailesi ise, "Biz saçının teline zarar gelmesin diye çocuğumuzu büyütüp yetiştirdik. Ancak alçakça katledildi" diyerek yaşadıkları acının sonsuz oluğunu söyledi.