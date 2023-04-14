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Giriş Tarihi: 14.4.2023 16:53 Son Güncelleme: 14.4.2023 16:55

Antalya'da ATV kazası: Alman turist ATV kazasında hayatını kaybetti...

Antalya’da Alman uyruklu turist çiftin kullandığı ATV aracı şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, eşi hayatını kaybetti.

İHA
Antalya’da ATV kazası: Alman turist ATV kazasında hayatını kaybetti...
Kaza, Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alman uyruklu Loter Zils'in kullandığı 07 BEU 793 plakalı ATV motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. ATV sürücüsü Loter Zils kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu konumunda bulunan eşi Scrofferneccher Zils (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Scrofferneccher Zils, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Scrofferneccher Zils'in cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da ATV kazası: Alman turist ATV kazasında hayatını kaybetti...
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