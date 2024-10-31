Antalya’da çöp kamyonunun altında kalan çocuk feci şekilde can verdi

Çöp kamyonu sürücüsü polis H.D. (48) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D idaresindeki Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, Şafak Mahallesi 4256 Sokak'ta arkadaşlarıyla Turgut Reyis Ortaokulu'ndan çıkarak bisikleti ile evine giden Bilal Çakıryolda bir anda dengesini kaybederek yola düştü. Çakır kamyonun altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen çocuğun ailesi ve yakınları sihir krizi geçirdi. Vatandaşlar ile polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilemeyen çalışan aile üyelerine, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yapılan incelemenin ardından Bilal Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü H.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

EVİNE GİDİYORDU

Bilal Çakır'ın Turgut Reyis Ortaokulu'ndan çıkarak bisikleti ile evine gittiği öğrenildi. Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bisikletli çocuğun kamyonun önünde ilerlerken düşmesi ve kamyonun çocuğa çarpması yer alıyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.