Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi

Turizm sezonunun açılışıyla birlikte otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak alkolün izini süren KOM ekipleri Muratpaşa ilçesinde 2 ayrı depola depolandığını belirledi. Tespitin ardından ekipler 2 ayrı depola eş zamanlı şok operasyon düzenledi. Bassında depoda 3 milyon 550 bin şişe kaçak alkole el koydu. Yetkililer gerçekleştirilen operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçak alkol operasyonu olduğunu kaydetti. Bu operasyon ile 60 milyon TLvergi kaybının da önlendiği bildirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik kaçak, sahte alkollü içki üretim ve ticareti yapan, toplum sağlığını hiçe sayan, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarının aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.