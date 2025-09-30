Antalya’da define faciası

ANTALYA'DA define aramak için girdikleri 9 metrelik kuyuda çalıştırdıkları jenaratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti. Zekeriya Taşdemir ve arkadaşı Emirkan Keskin ve Hasan Keskin ormanda açtıkları kuyuya jenaratör indirdi. Taşdemir ve Keskin kuyuda gazdan zehirlendi. Bir süre sonra kuyuda çalışanlarla irtibat sağlanamadı. Bölgeye sevk edilen Arama Kurtarma Ekipleri kuyuya indi. Halatlarla dışarı çıkarılan Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.