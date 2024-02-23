Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da değeri 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi
Giriş Tarihi: 23.2.2024 11:51 Son Güncelleme: 23.2.2024 12:05

Antalya’da değeri 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde il jandarma komutanlığı, ekiplerinin bir şahsa ait depoda yaptığı aramada çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Antalya’da değeri 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda E.İ. isimli şahsa ait depoda yapılan arama neticesinde çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi.

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Antalya’da değeri 4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi
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