Antalya’da dehşet dolu anlar: Kardeşini bıçaklayp...

Akılalmaz olay, saat 11.30 sıralarında, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5724 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kullandığı maddenin etkisiyle kardeşi Emrah E. ile tartışmaya başlayan Veli E., bacağından da bıçaklayarak yaraladı. Emrah E., ambulansla hastaneye götürülürken, polis ise Veli E.'yi aramaya başladı.