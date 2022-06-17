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Giriş Tarihi: 17.6.2022 23:36 Son Güncelleme: 17.6.2022 23:56

Antalya’da dehşet! Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da dehşet! Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Antalya’da cinnet getiren baba Onur Muti,  eşi ile 7 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızını öldürüp aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde baba Onur Muti, eşi Sevda ile 7 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızını öldürüp aynı tüfekle yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralı oyarak hastaneye kaldırıldı. Jandarmayı alarma geçiren olay kent merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Eşi ile tartışan Onur Muti, av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına, 7 aylık oğluna ve eşi Sevda Muti'ye arka arkaya ateş etti. Anne ve kucağındaki oğlu ve bir eli ile korumaya çalıştığı 3 yaşındaki kızı kanlar içinde yere yığıldı. Onur Muti aynı silahla bu kez ihtihar ederek yaşamına son vermek istedi.

KUCAĞINDA CAN VERDİ

Tüfek sesi ve çığlık sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden Onur Muti ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın görgü tanıkları ise annenin 7 ayık oğlunu kucağına ve 3 yaşındaki kızını ise arkasına saklamaya çalışırken 3'ünüde can verdiğini kaydetti.

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Antalya’da dehşet! Eşini ve iki çocuğunu öldürdü
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