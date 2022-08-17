Antalya’da dehşet: Güvenlik görevlisi eski müdürünü vurdu

Olay, saat 13.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka bir otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde tartışma çıktı.