Antalya’da deniz taştı

Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan dalgalarla birlikte kıyıya kum yığınları atması yolu tek şeride düşürdü. Polis ve zabıta ekipleri bölgede herhangi bir aksaklık olmaması nedeni ile bölgede devriye atarak sürücüleri uyardı.

3 TEKNE BATTI

Kentet etkili olan sağanak yağış nedeni ile Yat limanı ve Çaltıcak Balıkçı Barınağında toplam 5 tekne battı. Fırtına kent genelinde şuana kadar 49 evin güneş enerji sistemini karton kutu gibi uçurdu. Trafik lambaları fırtınaya dayanamayıp araçların üzerine düştü. Onlarca ağaç devrildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri sağanak yağış ve fırtınanın gün boyu kent genelinde etkisini devam edeceğini kaydetti.