Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da denizde bir kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 20.1.2024 13:30

Antalya’da denizde bir kadın cesedi bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde sahil kıyısında genç yaşta olduğu değerlendirilen kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

İHA
Antalya’da denizde bir kadın cesedi bulundu
Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Kadriye Turizm Merkezi Sahili'nde otel çalışanları hareketsiz bir kişinin kıyıda olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatı kaybettiği belirlenen cesedin, genç bir kadına ait olduğu belirtildi.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
İran’ın Pakistan saçmalığı
Atatürk demek...
Haaretz gazetesinde çarpıcı itiraf: İsrail Gazze'de batağa saplandı
AK Parti adaylarının ortak şifresi
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
SON DAKİKA | İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
AK Parti ve İYİ Parti’nin sertleşen dilinin CHP’ye maliyeti
Haftanın notları: Gri alanlarda vurulup düşüyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da denizde bir kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA