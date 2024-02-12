Antalya’da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi sahil bandından meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometrelik alanda yürüttüğü 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde çalışan işçiler, 5 metre açıklarında bir kişinin yarı çıplak halde su üzerinde hareketsiz halde gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KIYIYA ÇIKARTILDI

İhbarla kısa sürede olay yerine sağlık, sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığı dalgıcı kıyıya yaklaşık kişiyi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki erkek kişiye ait olduğu belirlendi. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu ve bileğinde Mustafa kemal Atatürk'ün imzası olduğu görüldü. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerin parmak izi çalışmasının ardından kimliği belirsiz ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin cesedin parmak izi karşılaştırması sonucu belirleneceğini kaydetti.