Antalya’da denizde kirliliğe neden olan belediyeye para cezası kesildi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından sualtı incelemesi yapıldı. Hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atıksu çıkışı olduğu tespit edildi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi.

KAÇAK BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atıksu deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu. Ayrıca, Damlataş Plajı mevkiindeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi. Bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaşanan kirlilik sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza kesildi. Ayrıca konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

DEĞERLER NORMALE DÖNDÜ

Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi. Deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi. İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede denetim ve incelemeler devam ediyor.