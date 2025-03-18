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Giriş Tarihi: 18.3.2025 21:38

Antalya’da dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti: Ekipler tam 3 saatte…

Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilere karşı yapılan denetimlerde yakalanan bir kadının üzerinden 45 bin 600 TL çıktı. Çıkan miktarı zabıta ekipleri yaklaşık 3 saatte sayarken, idari yaptırım cezası uygulandı.

İHA
Antalya’da dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti: Ekipler tam 3 saatte…

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, Atatürk Caddesi üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını yakaladı. Dilencinin boynunda asılı 3 çantadan çıkan 45 bin 600 TL'yi, 5 zabıta ekibi yaklaşık 3 saatte sayabildi. Zabıta ekipleri, söz konusu paraya el koyarken, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca idari yaptırım cezası uyguladı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti

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Antalya’da dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti: Ekipler tam 3 saatte…
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