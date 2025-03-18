Antalya’da dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti: Ekipler tam 3 saatte…

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, Atatürk Caddesi üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını yakaladı. Dilencinin boynunda asılı 3 çantadan çıkan 45 bin 600 TL'yi, 5 zabıta ekibi yaklaşık 3 saatte sayabildi. Zabıta ekipleri, söz konusu paraya el koyarken, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca idari yaptırım cezası uyguladı.