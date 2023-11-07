Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da düğün dönüşü kazada ölü sayısı 3’e çıktı: Hilmi Partal kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 7.11.2023 10:42 Son Güncelleme: 7.11.2023 10:55

Antalya’da düğün dönüşü kazada ölü sayısı 3’e çıktı: Hilmi Partal kurtarılamadı!

Antalya’da önceki gece düğün dönüşü meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş’ın (18) ardından hastanede tedavi gören Hilmi Partal da (18) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da düğün dönüşü kazada ölü sayısı 3’e çıktı: Hilmi Partal kurtarılamadı!

Korkunç kaza önceki gece saat 01.00 sularında Antalya – Isparta karayolunda meydana geldi. Gece Aksu ilçesinde yakınlarının düğününden çıkan gençler Topallı Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıktılar.

KAMYONLA ÇARPIŞTI

Murat Temirtaş yönetimindeki otomobil, şehir merkezine seyir halinde olan A.Ç.'nin kullandığı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Hilmi Partal ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan Hilmi Partal yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hilmi Partal'da Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi Çayır Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Murat ve Seyfettin Temirtaş kuzenlen dün aynı mezarlıkta toprağa verilmişti.

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Antalya’da düğün dönüşü kazada ölü sayısı 3’e çıktı: Hilmi Partal kurtarılamadı!
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