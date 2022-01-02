Antalya’da ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı!



SÜRÜCÜ: 'TEDİRGİN OLDUM', POLİS: 'YAPTIĞIN YANLIŞ'

Polis ekipleri ile sürücü Hasan Hüseyin T. arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin T., "Polis ekiplerini görünce tedirgin oldum. Giderken arkama da bakınca 5- 6 polis ekibi olduğunu gördüm. Şimdi ben ne diyeyim" derken, yunus polisi ise sürücüye yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.