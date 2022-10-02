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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Antalya’da Ekim ayı sıcaklık rekoru 40.4

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da Ekim ayı sıcaklık rekoru 40.4
Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40.4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi. Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38.7 derece olarak ölçüldüğünü belirten Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40.4 derece, Akdeniz Üniversitesi'nde 41.1 derece, Antalya Havalimanı'nda 41.2 derece, Kepez ilçesinde 40.5 derece olarak kaydedilmiştir" dedi.

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Antalya’da Ekim ayı sıcaklık rekoru 40.4
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