Antalya’da emekli öğretmenin sır ölümü

Polisi alarma geçiren olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 sokak üzerinde yer alan 5 katlı sitenin 3'üncü katında meydana geldi.

KOKU BİNAYA YAYILDI

Apartman sakinleri bina içerisinden yoğun koku gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Yönetici, kokunun 3'üncü katta yaşayan Niyazi Yerli'nin olduğu daireden geldiğini tespit etti. Yerli'ye ulaşamayan site yöneticisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, itfaiye yardımı ile kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri içeriye girdi.

5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Evin salonunda yüz üstü hareketsiz görülen ve yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Yerli'nin altında kablo olduğunu gören ekipler, tedbir amaçlı site görevlisinden dairenin elektriğinin kesilmesini istedi.

Akımın kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, Niyazi Yerli'nin kolunda tansiyon aleti olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Yerli'nin normal ölüm ile öldüğü belirlendi. Her türlü olasılığa karşı ceset Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Niyazi Yerli'nin emekli Almanca öğretmeni olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi



