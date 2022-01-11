Antalya’da epilepsi hastası genç anne evde ölü bulundu

Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 536 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 1 çocuk annesi Hayriye Aşğın odasında hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EPİLEPSİ HASTASIYDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden genç annenin epilepsi (sara) hastası olduğunu belirledi. Genç kadının ayrıca kıs bir süre önce tedavi olmak için Afyon'dan Antalya'da bulunan ailesinin yanına geldiği belirlendi. Hayriye Aşğın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni anlaşılması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.