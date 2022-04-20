Antalya’da eşini demir çubukla öldürmüştü: Sözleri pes dedirtti!

Emrah Akgül, aralarındaki problemler nedeniyle eşinin 2021 Temmuz ayından olay tarihine kadar 4 ya da 5 kez çocukları bırakarak, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki babaevine gittiğini, bir süre kaldıktan döndüğünü anlattı.

Olay günü yaşananları anlatan Emrah Akgül, şöyle konuştu:

"Olay günü iş çıkışı saat 19.00 sıralarında kızımı okuldan alıp, eve geldim. Beraber yemek yedik. Saat 22.00 sıralarında yattım. Gece 24.00 sıralarında eşim odaya geldi. Yatağın örtüsünü kaldırdı. Bana 'Adam mısın da yatıyorsun' dedi. 'Nasıl konuşuyorsun, saygısızlık yapma' dediğimde; bana 'Şerefsiz' dedi. Eşimi yatak odasında bırakarak, mutfağa geçtim. Bana 'Şerefsiz seni aldattım' şeklinde birçok laf saydı. Eşimin huyunu bildiğim için cevap vermeden balkona geçmek istedim, beni engelledi. Kızım oturma odasında yatıyordu, başını çekti. 'Çocukları tartışmamıza karıştırma' dedim. 'Sana ne, kız benim değil mi' dedi. Salondan çıkmayı düşünürken odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, sopanın üzerindeki demirle ben de ona saldırdım. Eşimin bana odun fırlatması sonrasında bir anlık sinir ile bu olay meydana geldi. Keşke odun bacağıma isabet etmeseydi; bu olay olmasaydı." Mahkeme heyeti, sanık Akgül'ün tutukluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.