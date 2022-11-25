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Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:35 Son Güncelleme: 25.11.2022 14:36

Antalya'da esrarengiz olay: Falezlerde erkek cesedi bulundu!

Antalya'da, falezler üzerindeki kayalıklarda ceset bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Berke Ertaş’a (22) ait olduğu belirlendi.

DHA
Antalya’da esrarengiz olay: Falezlerde erkek cesedi bulundu!

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda falezlerdeki kayalıklarda bugün öğle saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke Ertaş olduğu belirlendi.
Berke Ertaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı...

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Antalya'da esrarengiz olay: Falezlerde erkek cesedi bulundu!
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