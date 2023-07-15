Antalya’da facia: 3 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Su ve Atık Su İşleri (ASAT) kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren Fırat Çiçek ile Emin Akyüz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İşçilere yardım etmek için istasyona giren Mahmut Yıldız adlı vatandaş da feci şekilde can verdi. Olay, saat 22.15 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, istasyona indi.
YARDIM İÇİN İNDİ ODA ÖLDÜ
Elektrik akıma kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan Mahmut Yıldırım adlı vatandaş da istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçiler ve vatandaş, hayatını kaybetti. Görgü tanığı vatandaşlardan İsa Toprak, Mahmut Yıldız'ı, içerideki iki kişiye yardım etmek amacıyla istasyona girmek istediğinde uyardığını belirterek "O da girdi. Adamı suyun içerisinden tuttu, kaldırdı. Oda akıma kapıldı. O da öldü. Ben 112'yi aradım" dedi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaşanan korkunç olayının ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yıldırım'ın çığlığını İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölüm haberi alan 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.