Antalya’da facia: 3 ölü

YARDIM İÇİN İNDİ ODA ÖLDÜ

Elektrik akıma kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan Mahmut Yıldırım adlı vatandaş da istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçiler ve vatandaş, hayatını kaybetti. Görgü tanığı vatandaşlardan İsa Toprak, Mahmut Yıldız'ı, içerideki iki kişiye yardım etmek amacıyla istasyona girmek istediğinde uyardığını belirterek "O da girdi. Adamı suyun içerisinden tuttu, kaldırdı. Oda akıma kapıldı. O da öldü. Ben 112'yi aradım" dedi.