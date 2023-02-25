Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da falezlerde mahsur kaldı: Ekipler kurtardı
Giriş Tarihi: 25.2.2023 18:18

Antalya'da falezlerde mahsur kaldı: Ekipler kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'daki evleri hasar görünce annesi ve dedesi ile Antalya'ya gelen Yiğit Öztürk (15), gezmeye gittiği falezlerde mahsur kaldı. Öztürk, itfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

DHA
Antalya’da falezlerde mahsur kaldı: Ekipler kurtardı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yakalanan ve evleri hasar gören liseli Yiğit Öztürk, anne ve dedesi ile 2 gün önce Antalya'ya akrabalarının yanına geldi.

Hava güneşli olduğu için Konyaaltı sahili varyant bölgesine manzarayı izlemeye giden Yiğit Öztürk, alt taraftaki kayalık bölgeye indi. Denizi daha yakından görmek isteyen Öztürk, kayalıkta mahsur kaldı. Telefonunu da suya düşüren Öztürk, durumunu ailesine bildiremedi. Oğlunun uzun süre dönmemesi nedeniyle endişelenen Muhterem Öztürk, bölgede devriye görevi yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

ÇEVİK KUVVET YERİNİ TESPİT ETTİ, BOTLA ALINDI

Varyant bölgesinde arama yapan ekipler, Yiğit Öztürk'ün mahsur kaldığı yeri tespit etti, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan alınma şansı zor olan Öztürk'ün kurtarılması için deniz polisinden destek istendi. Bu sırada itfaiye ve polis, çocuğun bulunduğu yerden hareket etmemesi gerektiği ve kısa sürede kurtarılacağının bilgisini vererek, sakin olmasını istedi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan botla çıkan deniz polisi, kısa sürede falezlerin altına geldi. Bot, kayalık alana güçlükle yanaşırken, Öztürk de yaklaşık 10 dakika süren çalışmayla bota alındıktan sonra Yat Limanı'na çıkarıldı. Ekip aracına alınan Öztürk, annesine ve akrabalarına götürüldü.

Olayın şokunu yaşadığını söyleyen Yiğit Öztürk, "Depreme yakalandık. Annem içeri geldi 'Deprem oluyor' dedi. Dışarı zor çıktık. Diyarbakır'dan depremden dolayı buraya geldik. Bugün sahile gezmeye geldik. Benim de gittiğim yeri keşfetme ve tırmanma merakım var. Falezlerin olduğu yere bakmak istedim sonra bir mağara gördüm oraya gidecektim ama gidemedim sonra manzara izlemek için bu kayalık alana geldim ve mahsur kaldım. Oraya da zor inmiştim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD'dan Niğde depremi için peş peşe açıklama! Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
Üst üste konuldu: Havadan böyle görüntülendi! Sahibi çıkmayan araçlara ne olacak?
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Vay canına yüzde 98
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
SON DAKİKA! PKK'lı kadın terörist Konya'da yakalandı! Taksim saldırısı gibi eylem yapmayı planlamışlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da falezlerde mahsur kaldı: Ekipler kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA