Antalya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede kalbi duran Erdoğan Duran, yeniden yaşama döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Duran'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralılardan Z.U.'nun da sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan B.G., gözaltına alındı.