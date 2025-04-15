Antalya’da tur minibüsü tankere çarptı: 5 yaralı!

İtfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren kaza saat 10.00 sıralarında, Dikmen Mahallesi'nde Belek Turizm Yolu'nda meydana geldi. Kemer ilçesinden Belek'teki eğlence merkezine giden turistlerin içinde olduğu, Mehmet Deniz'in kullandığı 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, refüjde sulama yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Ozan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı tankere arkadan çarptı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Korkunç kazada şoför Deniz'in araçta sıkıştığı kazada can pazarı yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i çocuk 5 turist kazayı hafif şekilde atlattı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.