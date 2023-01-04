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Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:40 Son Güncelleme: 4.1.2023 13:40

Antalya'da feci kaza: Bariyer sürücü kapısından çıktı! Cansu araçta sıkıştı!

Cansu Şahin'in (26) otomobiliyle çarptığı bariyer, motor kısmından girip sürücü kapısından çıktı. Kazada yaralanan Şahin, sıkıştığı araçtan ekipler tarafından yarım saatte çıkarıldı.

DHA
Antalya’da feci kaza: Bariyer sürücü kapısından çıktı! Cansu araçta sıkıştı!

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Cansu Şahin'in kullandığı 07 AYV 383 plakalı otomobil, bulvarda kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyere çarptı.

Otomobilin motor bölümünü bıçak gibi kesen çelik bariyer, Şahin'in sol ayağının bulunduğu yerden geçip, sürücü kapısından dışarı çıktı. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 20 metre uzunluğundaki bariyer ile sürücü kısmında sıkışan Şahin'i kurtarmak için seferber oldu. Şahin, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Cansu Şahin, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Antalya'da feci kaza: Bariyer sürücü kapısından çıktı! Cansu araçta sıkıştı!
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