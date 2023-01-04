Antalya’da feci kaza: Bariyer sürücü kapısından çıktı! Cansu araçta sıkıştı!

Otomobilin motor bölümünü bıçak gibi kesen çelik bariyer, Şahin'in sol ayağının bulunduğu yerden geçip, sürücü kapısından dışarı çıktı. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 20 metre uzunluğundaki bariyer ile sürücü kısmında sıkışan Şahin'i kurtarmak için seferber oldu. Şahin, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.