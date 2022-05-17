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Giriş Tarihi: 17.5.2022 11:18

Antalya'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: Yaralılar var

İHA
Antalya’da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: Yaralılar var

Antalya'da motosikletin yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Ö. idaresindeki 07 DJV 59 plakalı motosiklet yoldan karşıya geçmeye çalışan Ferhat Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Akın Ö. ve yolcu olarak bulunan Barış A. yaralandı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"DURAMADIM, ÇOK HIZLI DEĞİLDİM"

Motosiklet sürücüsü o anları şöyle anlattı: "Normal seyir halinde ilerlerken önüme bir yaya atladı. Duramadım. Çok hızlı değildim. Yayaya çarpmam ile beraber motorun dengesini kaybederek arkadaşım ile beraber yere düştüm" dedi.

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Antalya'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: Yaralılar var
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