Antalya’da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı: Yaralılar var

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.