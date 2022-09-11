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Giriş Tarihi: 11.9.2022 12:51

Antalya'da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Özkan Çağlayan (42) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA
Antalya’da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki kaza, dün gece Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde meydana geldi. Özkan Çağlayan'ın kullandığı 07 ABS 297 plakalı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı 07 KAY 02 plakalı cip çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya, otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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