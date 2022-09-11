Antalya’da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var





Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.