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Giriş Tarihi: 22.7.2022 00:28 Son Güncelleme: 22.7.2022 01:04

Antalya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı 3 kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi

DHA
Antalya’da feci kaza! Otomobilin çarptığı 3 kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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Antalya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı 3 kadın hayatını kaybetti
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