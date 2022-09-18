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Giriş Tarihi: 18.9.2022 16:03

Antalya'da feci ölüm: Sevgilisinin evinin balkonuna atlarken...

Finike ilçesinde sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en süt kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken beton zemine düşen Alaattin Ergüç (42), hayatını kaybetti.

DHA
Antalya’da feci ölüm: Sevgilisinin evinin balkonuna atlarken...

Olay saat 07.00 sıralarında Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bir sitede, 5 katlı bir binada meydana geldi. Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü. Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı. Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Antalya'da feci ölüm: Sevgilisinin evinin balkonuna atlarken...
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