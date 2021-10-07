Antalya’da film gibi operasyon: İhbar üzerine düğmeye basıldı!





KAFETERYADA SUÇÜSTÜ



İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin B.İ. ve D.T. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının 'suçüstü' yapılması talimatıyla şüphelilerin R.A.H. ile tekrar iletişime geçmesi beklendi. Şüphelilerin araması üzerine site içindeki kafeterya buluşma adresi olarak verildi. Seri numaraları alınmış dolarları buluşma noktasında teslim alan İ.A., kafeterya çalışanı gibi davranan Gasp Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İ.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler B.İ. ve D.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste verdikleri ifadesinde suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Şüpheliler, olayda kullanılan tabancanın ise oyuncak olduğunu, daha sonra çöp tenekesine attıklarını iddia etti. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.