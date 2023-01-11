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Giriş Tarihi: 11.1.2023 12:26 Son Güncelleme: 11.1.2023 12:30

Antalya’da fırtına ve sağanak yağışta dev dalgalar oluştu

Antalya’da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Saatteki hızı 101 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle denizde 7 metreyi dev dalgalar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu kentte görüş mesafesi 5 metreyi kadar düştü. Kentte 4 saatte 150’den fazla maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Konyaaltı ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle görüş sıfıra düşünce araçlar hareket edemediler.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da fırtına ve sağanak yağışta dev dalgalar oluştu

Kentin sahil bandı kısmında rüzgarın saatteki hızı 101 kilometreye ulaştı. Denizde boyu 7 metreyi aşan dalgalar oluştu. Konyaaltı sahil bandında dalgaların yolda etkili olması nedeni ile trafik durdu. Fırtına insanları sürükledi. Ağaçları kökünden söktü, güneş enerjilerini karton kutu gibi yerinden fırlattı. Polis ve itfaiye alarma geçirilerek sokakta engelli ve yaşlılara yardım edilmesi ve güvenli noktaya götürülmesi istendi.

25 GÜN SONRA YAĞMUR DÜŞTÜ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya merkezin 25 gün gibi uzun bir aradan sonra yağmurla buluştuğunu söyledi. En son 16 Aralık 2022 tarihinde kente yağmurun görüldüğünü belirten yetkililer, bölgede 2 gün daha aşırı olmak üzere önümüzdeki hafta boyunca yağışların devam etmesi beklendiğini bildirdi. Antalya'da; metrekareye 65,5 kilogram düştüğünü kaydetti. Meteoroloji yetkilileri Isparta'da; en fazla yağışın metrekareye 50,2 kilogram Burdur'da; en fazla yağış 65,5 kilogram olarak ölçüldüğünü bildirdi.

MUĞLA'DA FIRTINA HIZI 104 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Ortaca'da son 24 saatte ölçülen yağış miktarının 129,3 kilogram olduğunu bildirdi. 2014-2022 yılları arası 24 saatte düşen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçtiğin de belirten görevliler en son 01Ekim 2018 de Ortaca'da 121,7 kilogram yağışın kaydedildiğini bildirdi. Muğla'da en yüksek rüzgarın hızının ise Datça Deveboynu Feneri'nde 104,4 kilometre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

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Antalya’da fırtına ve sağanak yağışta dev dalgalar oluştu
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