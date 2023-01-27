Antalya’da fırtınanın hızı 120 kilometreyi aştı

Gece boyunca yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde fırtına etkili olmaya başladı. Konyaaltı sahilinde fırtına nedeni ile 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Konyaaltı sahil bandında kent merkezine geliş istikameti yolun bir şeridi denizin taşması nedeni ile kapandı. Meteoroloji metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü kentte 1200 metre üzeri yüksek kesimlere ise kar yağdı. Avrupa'nın en çok kar alan Beydağları karla kaplandı. Konyaaltı Sarısu bölgesinde rüzgarın hızı 120 kilometreye ulaştı. Anneler çocukları rüzgarın uçurmaması için arkadaşlarını yardımı ile eve gidebildi. Birçok kişi ise dev dalgaları çekmek için sahile koştu.

Dev dalgalarının oluştuğu Konyaaltı sahilinde bir gün önce binlerce kişi güzel havanın tadını çıkarmıştı. Yaz aylarını aratmayan kalabalık görüntü nedeni ile insanlar kumsalda oturmak için yer bulamazken bir gün sonra yaşanan dev dalgalar ve sağanak yağış tezat görüntü görenleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gözleyemedi. Meteoroloji fırtınanın gün boyunca 650 kilometrelik sahil bandında etkili olacağını cumartesi sabah saatlerinde sona ereceğini kaydetti. Sağanak yağışın ise 3 gün devam edeceği bildirildi.