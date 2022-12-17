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Giriş Tarihi: 17.12.2022 18:51

Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması

Antalya'da, futbol okulu antrenörü olan Serdar A., erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Antalya’da futbol okulu antrenörüne ’cinsel istismar’ tutuklaması

Manavgat ilçesindeki futbol okulunda antrenörlük yapan Serdar A., iddiaya göre, 14 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi. Öğrenci, ailesine antrenörün yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı. Aile de antrenörü jandarmaya şikayet etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı. Serdar A., perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifade veren Akçam, dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Serdar A., sulh ceza hakimi tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması
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