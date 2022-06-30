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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:10

Antalya’da garson kazada ölmüştü: Yabancı uyruklu şahıslar bakın nerede yakalandı

İHA
Antalya’da garson kazada ölmüştü: Yabancı uyruklu şahıslar bakın nerede yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada gece kulübünde garson olarak çalışan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası kaçan 2 İngiliz havaalanında yakalandı.

Kaza, Serik ilçesi Belek-Kadriye yolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet Oğuz Bolat'ın (45) kullandığı 07 YV 515 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hashveensıngh Malho idaresindeki 07 AJK 557 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Bolat'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazaya karışan ve olay yerinden kaçtıkları tespit edilen İngiltere vatandaşı Ahmet Hassan (23) ile Hashveensıngh Malho, ülkelerine gitmek üzere bulundukları Antalya Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen Bolat'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Antalya’da garson kazada ölmüştü: Yabancı uyruklu şahıslar bakın nerede yakalandı
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