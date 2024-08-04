Antalya’da genç gazeteci adayı kaza kurbanı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Ağustos akşamı saat 22.00 sularında Kadıoğlu Kavşağı'nda kaza meydana geldi. Yengesi Eda Kılıç ile birlikte çiğ köfte aldıktan yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobil çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Kılıç'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aykut Kılıç'ı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından baba Mahmut Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Yaya geçidinde aracın kendilerine çarpacağını fark edince oğlum Aykut, son anda yengesi Eda'yı ittirerek hayatını kurtarmış. Ancak kendisine otomobil çarpmış. Olay yerinde hiç firen izi yok. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diyerek gözyaşı döktü.

GAZETECİ OLACAKTI

Acılı baba Mahmut Kılıç kazaya kurban giden oğlu Aykut Kılıç'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Oğlunun gazeteci olacağını da belirten acılı baba, "Gazeteci olacaktı. Ancak kendisi meslektaşlarına haber oldu" diye konuştu. Aykut Kılıç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. Polis kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.