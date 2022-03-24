Antalya’da gürültü cinayeti

Olay gece saat 23.30 sularında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Gece eve alkollü geldiği iddia edilen Mehmet Pay'ı komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine iki komşu arasında balkonlardan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Pay içeri girip av tüfeğin alarak karşı evin balkonundaki komşusuna ateş etti.



Katil zanlısı Mehmet Pay

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Kahraman kanlar inde yere yığıldı. Kahraman'ın eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarın ardından adrese ulaşan sağlık ekipleri evli ve bir çocuk babası Ramazan Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berberlik yapan Ramazan kahraman'ın daha öncede komşusu ile gürültü nedeni ile tartıştığı öğrenildi.

AKSU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından evil ve bir çocuk babası Ramazan Kahraman Aksu'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Yakınları ise yaşananlara tepki göstererek iki komşu arasında yıllardır sürekli gürültü nedeni ile tartışma yaşandığını belirterek, "Olan dürüst insana oldu. Hiç uğruna öldürüldü" dedi.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Korkunç cinayetin ardından Mehmet Pay jandarma tarafından gözaltına alındı. Suç aleti tüfeği sakladığı yeri güvenlik güçlerine gösterdi. Sorguya alınan belediyede işçi olarak çalışan Mehmet Pay yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Cinayet zanlısı Pay, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.