Antalya’da gürültü kavgası: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında oturan apartman yöneticisi Osman Artar, önceki akşam saat 21.30 sırasında gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati Kök'ü uyarmaya gitti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Uyarı önce tartışmaya, kısa sürede de kavgaya dönüştü. Necati Kök, yönetici Osman Artar'ı ekmek bıçağı ile göğsünden ve karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan evli ve bir çocuk babası Artar çevredeki esnaftan yardım istedi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Artar, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.