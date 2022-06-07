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Giriş Tarihi: 7.6.2022 10:07 Son Güncelleme: 7.6.2022 10:32

Antalya’da gürültü kavgası: 1 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da gürültü kavgası: 1 ölü

Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati Kök.(66) tarafından bıçaklanan yönetici Osman Artar.(46), hayatını kaybetti. Kavga sırasında ellerinden hafif şekilde yaralanan Necati Kök çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında oturan apartman yöneticisi Osman Artar, önceki akşam saat 21.30 sırasında gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati Kök'ü uyarmaya gitti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Uyarı önce tartışmaya, kısa sürede de kavgaya dönüştü. Necati Kök, yönetici Osman Artar'ı ekmek bıçağı ile göğsünden ve karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan evli ve bir çocuk babası Artar çevredeki esnaftan yardım istedi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Artar, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Artar kurtarılamadı. Eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Şafak Artar gözyaşlarına boğuldu. Artar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Osman Artar'ın Isparta ve Artvin'den Antalya'ya gelen yakınları, "Karıncayı incitmeyen biriydi. Cinayete kurban gitti" diyerek gözyaşı döktüler.

Korkunç cinayetin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Necati Kök ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya’da gürültü kavgası: 1 ölü
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