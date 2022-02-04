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Giriş Tarihi: 4.2.2022 21:29 Son Güncelleme: 4.2.2022 21:34

Antalya'da hastane dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da hastane dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 17.00 sıralarında, tedavi sonrası hastane dönüşünde, tır ile çarpışan otomobilde sürücü Süleyman Manuş (55) ile eşi Sevda Manuş hayatını kaybetti, torunları Hidayet Manuş ise yaralandı.

Turistlik ilçeyi yasa boğan kaza Manavgat'ta D-400 yolu Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Manavgat'taki hastanede tedavi işlemlerinin ardından Çavuşköy'deki evlerine dönüşe geçen Süleyman Manuş'un kullandığı otomobil, Alanya'dan Antalya yönüne giden Orhan Kılıç yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

50 METRE SAVRULDU

Korkunç kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yaklaşık 50 metre savrulup, yan yola geçti. Tır ise refüje çıkarak durabildi. Otomobil sürücüsü Süleyman Manuş ve eşi Sevda Manuş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Torunları Hidayet Manuş ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hidayet Manuş, ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemede TIR sürücüsünün, otomobile çarpmamak için yaklaşık 30 metre geriden frene bastığı, yoldaki lastik izinden belirlendi. Tır şoförü Orhan Kılıç, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sevda Manuş ve eşi Süleyman Manuş'un ölümü turistlik leçeyi yasa boğdu. Turizm çalışanı Sevda Manuş'un mesai arkadaşları, "Melek gibi bir kalbi vardı. Yoksul insanların ve sokak hayvanlarının dostu idi. Çok üzgünüz" paylaşımında bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Antalya'da hastane dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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