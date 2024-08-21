Antalya’da hatalı solama kazası: 1 ölü

Feci kaza akşam saat 21.40 sularında Karaöz mahallesi Antalya- Isparta Karayolu üzerinde meydana geldi. Isparta yönüne hareket halinde olan Aydın Aykul yönetimindeki otomobille karşı şeritte Antalya istikametine seyir halinde olan S.Ö. (43) idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralı vatandaşa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Aydın Aykul'un otomobil içerisinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer ilk belirlemeye göre kazanın otomobilin hatalı solama nedeni ile meydana geldiğini kaydetti.

BUÇAK İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından Aydın Aykul'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Burada çocukları, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.