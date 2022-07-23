Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 23.7.2022 09:47 Son Güncelleme: 23.7.2022 10:01

Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma tartışması nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavgada Veli Kurt (58) ile Mustafa Güler (27) yaşamını yitirdi, Ömür Kurt (25) ağır yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvan otlatma yüzünden Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Güler, yanında taşıdığı av tüfeğiyle ilk olarak Veli Kurt'a, sonra ise oğlu Ömür Kurt'a ateş etti.


Ömür Kurt

BIÇAKLA SALDIRDI

Bu esnada Ömür Kurt, yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Güler'i kalbinden bıçakladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridine alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk incelemede tüfekle vurulan Veli Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.


Veli Kurt

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kalbinden bıçaklanan Mustafa Güler Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Ömür Kurt ise özel hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye alınan Ömür Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Veli Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Güler'in cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Mustafa Güler

POLİS GENİŞ GÜVELİK ÖNLEMLERİ ALDI

Yaşanan olayın ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Mustafa Güler'in cenazesinin aynı morga gönderilip tarafların yeniden bir araya gelmesinin önüne geçildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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