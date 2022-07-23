Antalya’da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvan otlatma yüzünden Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Güler, yanında taşıdığı av tüfeğiyle ilk olarak Veli Kurt'a, sonra ise oğlu Ömür Kurt'a ateş etti.
Ömür Kurt
BIÇAKLA SALDIRDI
Bu esnada Ömür Kurt, yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Güler'i kalbinden bıçakladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridine alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk incelemede tüfekle vurulan Veli Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Veli Kurt
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kalbinden bıçaklanan Mustafa Güler Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Ömür Kurt ise özel hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye alınan Ömür Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Veli Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Güler'in cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.