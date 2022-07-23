Antalya’da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 ağır yaralı



Veli Kurt

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kalbinden bıçaklanan Mustafa Güler Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Ömür Kurt ise özel hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye alınan Ömür Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Veli Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Güler'in cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.