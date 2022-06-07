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Giriş Tarihi: 7.6.2022 12:30 Son Güncelleme: 7.6.2022 12:33

Antalya'da hemşire Ayşegül Özünal yaşam savaşı veriyor

DHA
Antalya’da hemşire Ayşegül Özünal yaşam savaşı veriyor

Manavgat ilçesinde yılanın ısırdığı hemşire Ayşegül Özünal'ın (35) hayati tehlikesi devam ediyor. Eşinin entübe edildiğini söyleyen İbrahim Özünal (35), “Yılanın engerek olduğu tespit edildi. Bacağını kangrenden kurtarmak için ameliyat edildi" dedi.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, dün öğle saatlerinde Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yılan tarafından bacağından ısırıldı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine Özünal, gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Özünal, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen 1'i kız, 2 çocuk annesi Ayşegül Özünal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'ENGEREK YILANI ISIRDI'

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Özünal, bacağın kangren olma ihtimalini en aza indirmek için ameliyat yapıldığını söyledi. Eşinin kalp krizi riski olduğunu da belirten Özünal, "Solunum durması ve kalp krizi riski hala devam ediyor. Bacağını kangrenden kurtarmak için ameliyat edildi. Yılanın engerek olduğu tespit edildi. Geçen sene ormanın yanmasından sonra yılanlar başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan kent merkezine ve yerleşim yerlerine indi. Hiç olmayacak şey başımıza geldi" diye konuştu.

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Antalya'da hemşire Ayşegül Özünal yaşam savaşı veriyor
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