Antalya’da hortum önüne ne geldiyse yıktı geçti

Saat 22.30 sularında Duraliler Mahallesi'nin batı kısmından başlayan hortum demir seraları yıktı, 100 yıllık çınar ağaçlarını kökünden devirdi, evlerin çatılarını uçurdu, gün ısıları yerinden fırlattı, elektrik tellerini kopardı, ağaçları kökünden çıkaramayınca bu kez yukarısından devirdi.

SAVAŞ ALALINA DÖNDÜ

Yaşadıkları karşısında şoka giren Durali Mahallesi sakileri hayatlarında ilk kez temmuz ortasında böyle bir felaket yaşadıklarını söylediler. Demir ve etrafı çelik kazıklarla çevrili serasının tuz buz olduğunu belirten Şeref Demir, "Kıyamet kopuyor sandık. Üzerine uçak düşse yıkılmaz denilen çelik kazıklı seralarımız saniyeler içinde tuz buz oldu. Gün ağarınca felakettin boyutu anlaşıldı. Milyonluk seralarımız savaş alanına dönmüş gibi oldu" diyerek yaşadıkları felakete dikkat çekti.

100 YILLIK ÇINAR KÖKÜNDEN DEVRİLDİ

Kepiz ilçesi Duraliler Mahallesi'nde hortumun etkili olduğu 3 kilometre boyunca 100 yıllık çınar ağaçları kökünden devrildi. Metrelerce uzunluğundaki çınar ağacı başka bir evin çatısına zarar verdi. Elektrik telleri koptu. Evlerin çatısı uçtuğu hortumu yaşayan Muzaffer Uslu, "Antalya böyle bir felaket yaşamadı. İlk kez böyle bir hortum gördük. Ağaçlar çalı gibi belinden kıvrılıp koptu. Tek tesellimiz ailelerimiz ve çocuklarımıza zarar gelmedi." dedi.

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşana felaketin ardından Kepez Belediyesi ekipleri hortumun geçtiği bölgede enkazların kaldırılması için çalışma başlattı. Durali Mahallesi sakinleri meydana gelen zararın ödenmesi için valilikten yardım istedi. Yolları kapatan ağaçlar ise belediye ekiplerince kaldırıldı. Başka bir evin çatısına devrilen çınar ağacı ise ekiplerce kesilerek 4 saatlik çalışma sonunda kaldırılabildi.

SAĞANAK YAĞIŞ KORKUTTU

Antalya'da gece saat 23.00 sularında başlayan ve 20 dakika süren yağış ise vatandaşları korkuttu. 20 saniyede bir şimşeğin çaktığı kente gökten boşanırcasına başlayan yağışta onlarca ağaç devrildi. Yollar kısa sürede göle döndü. Yağmur ve fırtınaya dışarıda yakalanan vatandaşlar korkulu anlar yaşadı.

