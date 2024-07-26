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Giriş Tarihi: 27.7.2024

Antalya’da hortum paniği

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da hortum paniği
Antalya'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Deniz üzerinde oluşan hortum büyük panik yarattı. Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Mahalledeki çok sayıda ağacın da devrilmesine yol açan sağanak ve fırtına, bölgedeki 20 serada hasara yol açtı. Sahile yakın ahşap bir ev kıyıya da gelen hortumun etkisiyle yıkıldı, Bazı evlerin üzerine ağaçlar devrildi. Fırtınadan dolayı bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınanın minaresini yıktığı caminin imamı Ahmet Sungur, "Yatsı namazı sonrası fırtına başladı. Allah'a şükür cemaat dağılmıştı, kimseye bir şey olmadı" dedi.
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Antalya’da hortum paniği
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