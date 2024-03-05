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Giriş Tarihi: 5.3.2024 22:06 Son Güncelleme: 5.3.2024 22:14

Antalya’da hortum yıktı geçti

Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Antalya’da kent merkezini sağanak yağış; ilçeleri hortum vurdu. Öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış kent merkezinde yolları göle döndürdü. Dumlupınar ve Gazi Bulvarı'nda trafik kilitlendi. İşlerinden çıkan vatandaşlar evlerine ulaşamadı. Yüzlerce araç sularda mahsur kaldı. Yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Kapanan yollar saatlerce açılamadı. Antalya Havalimanı ile Sarısu arasındaki 30 kilometrelik mesafede araç kuyrukları oluştu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da hortum yıktı geçti

Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerinde oluşan hortum seraları yıkıp geçti. Seralara zarar verdi, elektrik direklerini devirdi. Özellikle güneş panelleri hortumun etkisiyle yerinden söküldü. Bir otomobilin üzerine düşen güneş paneli sonucunda araç içerisinde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kumluca ilçesinde Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi ve Toptaş mahallelerinde hortum ve fırtına nedeniyle ciddi zararlar oluştu. Kumluca Belediyesi'nde de hortum nedeniyle hasarlar meydana geldi.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Hortum Demre'nin Beymelek Mahallesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Tarım alanında oluşan hortum sera demirlerini kökünden söktü, sera naylonlarını parçaladı. Dakikalarca süren hortum nedeniyle onlarca dönüm sera yerle bir oldu. Seralarını bu şekilde gören çiftçiler gözyaşlarına boğuldu. Hortum ağaçları kökünden söktü. Kumluca ve Demre Tarım İlçe Müdürlükleri çiftçilerin zararlarını karşılanacağını söyledi.

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Antalya’da hortum yıktı geçti
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