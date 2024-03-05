Antalya’da hortum yıktı geçti

Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerinde oluşan hortum seraları yıkıp geçti. Seralara zarar verdi, elektrik direklerini devirdi. Özellikle güneş panelleri hortumun etkisiyle yerinden söküldü. Bir otomobilin üzerine düşen güneş paneli sonucunda araç içerisinde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kumluca ilçesinde Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi ve Toptaş mahallelerinde hortum ve fırtına nedeniyle ciddi zararlar oluştu. Kumluca Belediyesi'nde de hortum nedeniyle hasarlar meydana geldi.