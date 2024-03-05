Antalya’da hortum yıktı geçti

Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerinde oluşan hortum seraları yıkıp geçti. Seralara zarar verdi, elektrik direklerini devirdi. Özellikle güneş panelleri hortumun etkisiyle yerinden söküldü. Bir otomobilin üzerine düşen güneş paneli sonucunda araç içerisinde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kumluca ilçesinde Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi ve Toptaş mahallelerinde hortum ve fırtına nedeniyle ciddi zararlar oluştu. Kumluca Belediyesi'nde de hortum nedeniyle hasarlar meydana geldi.
SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Hortum Demre'nin Beymelek Mahallesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Tarım alanında oluşan hortum sera demirlerini kökünden söktü, sera naylonlarını parçaladı. Dakikalarca süren hortum nedeniyle onlarca dönüm sera yerle bir oldu. Seralarını bu şekilde gören çiftçiler gözyaşlarına boğuldu. Hortum ağaçları kökünden söktü. Kumluca ve Demre Tarım İlçe Müdürlükleri çiftçilerin zararlarını karşılanacağını söyledi.