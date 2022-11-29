Antalya’da iki ayrı kaza: 3 ölü, biri ağır 4 yaralı

İlk kaza saat 18.00 sıralarında Kumluca-Finike Karayolu, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydan ageldi. Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Emin Şener yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada otomobil tanınmaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Doktorlar 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Hayatını kaybeden Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın cansız bedenleri itfaiye yardımı ile araçtan çıkartıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca-Kumköy kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Güngör Sedefli (45) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkanoğulları ağır yaralandı. Kaza, 01.30 sularında Manavgat-Antalya D 400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Raşit Serinbaş ın kullandığı plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Ilıca-Kumköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Güngör Sedefli nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi. Ilıca-Kumköy kavşağında meydana gelen kazada otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Güngör Sedefli olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkanoğulları ağır yaralandı Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emir Balkanoğulları'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.