Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da iki ayrı kaza: 3 ölü, biri ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:09 Son Güncelleme: 29.11.2022 11:20

Antalya’da iki ayrı kaza: 3 ölü, biri ağır 4 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emin Şener (67) ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybetti. Gece saat 01.30 sularında Manavgat ilçesi Ilıca kavşağında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise otomobil sürücüsü Güngör Sedefli (4) olay yerinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da iki ayrı kaza: 3 ölü, biri ağır 4 yaralı

İlk kaza saat 18.00 sıralarında Kumluca-Finike Karayolu, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydan ageldi. Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Emin Şener yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada otomobil tanınmaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Doktorlar 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Hayatını kaybeden Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya'nın cansız bedenleri itfaiye yardımı ile araçtan çıkartıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca-Kumköy kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Güngör Sedefli (45) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkanoğulları ağır yaralandı. Kaza, 01.30 sularında Manavgat-Antalya D 400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Raşit Serinbaş ın kullandığı plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Ilıca-Kumköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Güngör Sedefli nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi. Ilıca-Kumköy kavşağında meydana gelen kazada otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Güngör Sedefli olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkanoğulları ağır yaralandı Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emir Balkanoğulları'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
SON DAKİKA! Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
Son dakika | Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! "Lider değil, emir eri arıyorlar"
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da iki ayrı kaza: 3 ölü, biri ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA