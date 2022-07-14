Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da iki ayrı kaza: 5 ölü 10 yaralı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 17:39 Son Güncelleme: 14.7.2022 17:45

Antalya'da iki ayrı kaza: 5 ölü 10 yaralı

Antalya’da iki ayrı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Korkuteli yolunda meydana gelen kazada TIR ile kamyonun çarpışması sonucu  araçlar yanarak küle dönerken 3 kişi yanarak can verdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da iki ayrı kaza: 5 ölü 10 yaralı

Korkunç kaza Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova Karayolu'nun 7'inci kilometresinde TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden Özgür Kurnacı idaresindeki TIR, karşı yönden gelen ve sürücüsü belli olmayan kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Koza sonrası ortalık savaş alanına dönerken araçlarda yangın çıktı. Yanan araçları Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arozözle söndürüldü.

3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Yangın yerine dönen kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ. Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Özgür Kurnacı ağır yaralandı. TIR sürücüsü Özgür Kurnacı olay yerine gelen hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren bulunan Kemal İ. Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen toplam 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Korkuteli-Bucak yolu 2 sata trafiğe kapalı kaldı.

SAFARİ KAZASI 2 ÖLÜ

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü M.D. ile 1 turist hayatını kaybetti, 8 turist yaralandı. Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki cip, saat 12.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i Türk, 9 turist yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti.

Ölen turistin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri 2022
YKS sonuçları erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altına alındı
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri! Zamlı memur maaşları (enflasyon farkı) ne zaman yatacak?
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
24 ili kapsıyor! TOKİ’den ucuz konut müjdesi geldi! TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor; nasıl ve nereden yapılır?
İBB Başkanı’nı ilk kez takdir ettim
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da iki ayrı kaza: 5 ölü 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA