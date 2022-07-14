Antalya’da iki ayrı kaza: 5 ölü 10 yaralı

Korkunç kaza Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova Karayolu'nun 7'inci kilometresinde TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden Özgür Kurnacı idaresindeki TIR, karşı yönden gelen ve sürücüsü belli olmayan kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Koza sonrası ortalık savaş alanına dönerken araçlarda yangın çıktı. Yanan araçları Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arozözle söndürüldü.

3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Yangın yerine dönen kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ. Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Özgür Kurnacı ağır yaralandı. TIR sürücüsü Özgür Kurnacı olay yerine gelen hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren bulunan Kemal İ. Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen toplam 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Korkuteli-Bucak yolu 2 sata trafiğe kapalı kaldı.

SAFARİ KAZASI 2 ÖLÜ

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü M.D. ile 1 turist hayatını kaybetti, 8 turist yaralandı. Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki cip, saat 12.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i Türk, 9 turist yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti.

Ölen turistin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.