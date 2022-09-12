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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:22

Antalya'da iki grup çatıştı! 1 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında su sporları yeri konusunda husumet bulunan iki grup arasında çıkan çatışmada Alparslan Türkeş Canbolat (25) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Antalya’da iki grup çatıştı! 1 ölü 3 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi Belek-Serik kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki otomobilde bulunan grup ile istasyon dışında yolda otomobil ve kamyonette bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş etmesi sonucu Alparslan Türkeş Canbolat, Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Alparslan Türkeş Canbolat çatışma sonrası arkadaşları tarafından özel bir araçla Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Alparslan Türkeş Canbolat hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Fikri A., Antalya'ya sevk edildi. Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirlenen O.A., V.E., E.Ç., E.D. ve O.Ö.'yü gözaltına alırken, hastanede tedavileri devam eden Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nün de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olaya karışan ve firari olduğu belirlenen A.Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Alparslan Türkeş Canbolat'ın cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olay yerinde yaptığı inceleme sorası pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda boş kovan ile kartuşa el koydu. Olayın 5 yıldızlı bir otelin su sporları yeri konusunda çıktığı, iki grubun bu nedenle aralarında husumet bulunduğu, silahlı kavgadan önce de Belek'te bir mekanda aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde araçlarından inen grubun istasyon dışında duran araçtaki grup ile karşılıklı birbirlerine ateş açtıkları, çatışma sırasında yaralananların yere oturduğu, daha sonra polisin olaya müdahalesi ve yaralıların ambulans ile sevk edilmesi yer aldı.

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Antalya'da iki grup çatıştı! 1 ölü 3 yaralı
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