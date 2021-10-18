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Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:47

Antalya'da ilginç olay! Hava almak istemişti...

DHA
Antalya’da ilginç olay! Hava almak istemişti...

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Hava almak için çıktığı balkonda kapının kapanmasıyla mahsur kalan Sevgi E. (65), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkonda mahsur kaldı... 45 dakika sonra kurtarıldı | Video

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki bir sitede, 7 katlı binanın 5'inci katında oturan Sevgi E., bugün saat 10.30 sıralarında evde yalnız başınayken hava almak için balkona çıktı. Ancak kapı aniden kapanınca Sevgi E., balkonda mahsur kaldı. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan Sevgi E., başarılı olamayınca komşusundan itfaiyeye haber vermesini istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, aracın merdiveniyle 5'inci kat balkona ulaştı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kapıyı açan ekipler, Sevgi E.'yi mahsur kaldığı balkondan kurtardı.

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Antalya'da ilginç olay! Hava almak istemişti...
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